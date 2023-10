Ausblick: ZTE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ZTE wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,520 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,480 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 5,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 34,64 Milliarden CNY gegenüber 32,74 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 29 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,11 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,71 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 28 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 132,01 Milliarden CNY, gegenüber 122,95 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at