Ausstellung von Monster Hunter Bridge von Capcom im Osaka Healthcare Pavilion auf der Expo 2025 in Osaka, Kansai, Japan!

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) gab heute bekannt, dass das Unternehmen das Sponsoring des Osaka Healthcare Pavilion durchführen wird, der vom Expo 2025 Osaka Pavilion Promotion Committee auf der Expo 2025 Osaka, Kansai in Japan (Expo 2025, nachstehend) zur Verfügung gestellt wird. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen an, dass es ein interaktives Erlebnis unter dem Motto Monster Hunter Bridge im Pavillon in der XD Hall ermöglichen wird, sodass Besucher die Zukunft der Unterhaltung erleben können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240829740846/de/

Monster Hunter Bridge key art (Graphic: Business Wire)

Das Motto der kommenden Expo 2025 lautet "Designing Future Society for Our Lives.” Inspiriert durch das "REBORN”-Motto des Osaka Healthcare Pavilion beschloss Capcom, eine interaktive Attraktion zu präsentieren, um das Konzept der Natur, der Lebewesen und das Thema des Wunders des Lebens einzubeziehen, die bedeutende Themen in der Monster Hunter-Reihe sind.

Ausstellungsdetails

Monster Hunter Bridge ist eine völlig einzigartige Attraktion, die Capcom exklusiv für die Expo 2025 geschaffen hat. Besucher der Halle werden spezielle AR-Geräte (Augmented Reality) nutzen und diese interaktive Attraktion genießen können, die ein 360-Grad-Theater, Immersive Audio und einen vibrierenden Boden zusammenfügt. Capcom entwickelt Monster Hunter Bridge mit der Zielsetzung, Träume mit der Realität zu verbinden, um ein immersives Erlebnis wie nie zuvor zu bieten. Das Unternehmen hofft, dass sich die Besucher auf diese einzigartige Monster Hunter-Attraktion freuen werden, die ihnen Felyne sowie unglaubliche Begegnungen mit Monstern näherbringt, die nur auf der Expo 2025 erlebt werden kann

Anlagendetails

Die Attraktion wird in einem zylinderförmigen Theater innerhalb der XD Hall untergebracht sein, das einen Durchmesser von etwa 12 Metern und eine Höhe von 5 Metern haben wird und als Teil des Osaka Healthcare Pavilion entsteht. Capcom wird dort die Monster Hunter Bridge ausstellen, indem ein Raum innerhalb der XD Hall geschaffen wird, der die Welt von Monster Hunter in 360 Grad erfasst, indem transparente LED-Displays an den Innenwänden und der Decke sowie Projektoren am Boden verwendet werden. Das Unternehmen entwickelte neue AR-Spezialgeräte für Besucher mit einem Sichtfeld von 105 Grad, um das fesselndste Erlebnis der Expo 2025 zu schaffen. Darüber hinaus wird das Unternehmen die Immersion des Raumes verstärken, indem sie ihn mit einer Vielzahl von Lautsprechern ausstattet, die hinter den transparenten LED-Displays postiert werden, um die Besucher in 360-Grad-Klang einzuhüllen, wobei die Vibrationen vom Boden mit der Aktion auf dem Bildschirm synchronisiert werden.

Das Unternehmen erstellt diese Einrichtungen exklusiv für Monster Hunter Bridge in Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen.

Ticket-Werbekampagne

Mit dem Wunsch, zur Entwicklung und Förderung der Expo 2025 beizutragen, die dort stattfindet, wo Capcom gegründet wurde, wird das Unternehmen eine "Super-Advanced-Tagespass”-Doppelticket-Werbekampagne durchführen, wobei insgesamt 80.890 Tickets für die Expo 2025 verlost werden. Die Aktion steht jedem zur Verfügung, der sich für eine Capcom ID und somit für ein einheitliches Konto, mit dem Benutzer unterschiedliche Spiele und Webdienste von Capcom bequem verwalten können, registriert. Das Unternehmen ermutigt jedermann, sich auf der Ticket-Werbekampagnen-Website über Details zu informieren.

*In der Phase der ersten Runde sind lediglich Einwohner Japans teilnahmeberechtigt. Ziehen Sie bitte die Ticket-Werbekampagnen-Website bezüglich der Berechtigung für zukünftige Teilnahmezeiträume an Kampagnen zu Rate.

Capcom entwickelt gegenwärtig Monster Hunter Bridge mit der Zielsetzung, ein besonderes Unterhaltungserlebnis zu bieten, bei dem Träume und Realität eins werden. Das Unternehmen hofft, auf der Veranstaltung die absolut besten Inhalte zu erstellen und dem Expo 2025 Osaka Pavilion Promotion Committee zum Erfolg verhelfen.

ÜBER die Monster Hunter-Reihe:

Die Monster Hunter-Reihe besteht aus Jagd-Actionspielen, in denen die Spieler gegen riesige Monster in wunderschönen natürlichen Umgebungen antreten. Nachdem sich die Monster Hunter-Reihe durch Spiele auf Handheld-Konsolen zu einem weltweiten Phänomen entwickelte und ihren Ruf als eine der beliebtesten Spieleserien in Japan festigte, wurde durch die Veröffentlichung von Monster Hunter: World im Jahr 2018 der Global Brand Status erreicht. Mittlerweile liegt der Gesamtabsatz der Reihe bei über 100 Millionen Monster Hunter-Einheiten und hat sich zu einem globalen Phänomen entwickelt.

[Ausstellungsdetails]

1. Name Monster Hunter Bridge 2. Standort XD Hall , Osaka Healthcare Pavilion, Expo 2025, Osaka, Kansai 3. Termin 13. April 2025 - 13. Oktober 2025 4. Eintrittspreis kostenlos* 5. Offizielle Website https://www.capcom-games.com/mh-bridge/en/ 6. Ticket-Werbekampagnen-Website https://www.capcom-games.com/mh-bridge/en/ticket-cp/ *Der Eintritt zu dieser Attraktion ist nur nach vorheriger Reservierung möglich. Die Einzelheiten werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. *Ein separates Ticket für den Eintritt zur Expo 2025 in Osaka (Kansai) muss rechtzeitig erworben werden.

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handhelds und drahtlose Geräte. Das 1983 gegründete Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter die bahnbrechenden Franchises Resident Evil™, Monster Hunter™, Street Fighter™, Mega Man™, Devil May Cry™ und Ace Attorney™. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Osaka, Japan. Weitere Informationen über Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240829740846/de/