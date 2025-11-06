Auston Capital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Auston Capital hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Auston Capital ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at