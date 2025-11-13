People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
13.11.2025 06:07:26
Australia: First ever treaty signed with Aboriginal people
In the state of Victoria, Australia has seen its first ever treaty with Aboriginal people signed and formalized as law. It follows nearly a decade of consultation and negotiation between officials and Indigenous leaders.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu People Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu People Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX wenig bewegt -- Märkte in Fernost mehrheitlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel mit Gewinnen, während das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck kommt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.