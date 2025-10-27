Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
27.10.2025 01:07:04
Australia sues Microsoft over AI-linked subscription price hikes
AUSTRALIA’S competition regulator on Monday sued Microsoft, accusing it of misleading customers into paying higher prices for Microsoft 365 subscriptions after bundling...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Jetzt informieren!
