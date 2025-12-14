Woolworths Aktie
WKN: 886853 / ISIN: AU000000WOW2
|
14.12.2025 23:14:22
Australia to enforce new food pricing rules in crackdown on Coles and Woolworths
[MELBOURNE] Coles Group and Woolworths Group, Australia’s dominant supermarket chains, are bracing for tougher oversight after the government moved to crack down...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Woolworths Ltd.mehr Nachrichten
|
27.08.25
|MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Woolworths im Ausverkauf (Dow Jones)
|
27.08.25
|MÄRKTE ASIEN/Vorsichtig aufwärts - Woolworths im Ausverkauf (Dow Jones)