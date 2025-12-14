Woolworths Aktie

Woolworths für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886853 / ISIN: AU000000WOW2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.12.2025 23:14:22

Australia to enforce new food pricing rules in crackdown on Coles and Woolworths

[MELBOURNE] Coles Group and Woolworths Group, Australia’s dominant supermarket chains, are bracing for tougher oversight after the government moved to crack down...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Woolworths Ltd.mehr Nachrichten