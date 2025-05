AUSTRIACARD-Aktie: AUSTRIACARD erleidet Gewinneinbruch

Unterm Strich stand ein Ergebnis von 2,6 Mio. Euro, das ist gut die Hälfte weniger als in der Vorjahresperiode. Die Umsätze sanken um 10 Prozent auf 82,6 Mio. Euro, wie am Montagabend aus einer Aussendung hervorging. Die geringeren Erlöse seien vor allem auf einen schwächeren Zahlungskartenmarkt in der Türkei, wo AUSTRIACARD einen hohen Marktanteil hat, zurückzuführen.

tpo

(APA)