Austro-Topmanagerinnen sehen viel Potenzial auf indischem Markt

Namhafte heimische Managerinnen und Manager sehen im Besuch des indischen Regierungschefs Narendra Modi samt Wirtschaftsforum in der Hofburg eine wichtige Gelegenheit für die heimische Ökonomie und Industrie. "Österreich kann nur profitieren, wenn die Zusammenarbeit gestärkt wird", sagte die Chefin von Infineon Austria und IV-Vizepräsidentin. Der Chef der Industriellenvereinigung (IV) und Industrielle Georg Knill sprach vom "Wachstumsmarkt schlechthin".

"Wir sind schon dort tätig, aber es gibt noch viel mehr Potenzial mitzunehmen", sagte Knill. Der Modi-Besuch sei "sehr wertvoll, um unsere österreichischen Technologien noch bekannter zu machen".

"Der Wissensaustausch in beide Richtungen hat sehr viel Potenzial", sagte Herlitschka weiter auf Nachfrage am Rande einer Pressekonferenz am Dienstag in Wien. Das bevölkerungsreichste Land der Erde stehe für "Innovation, Forschung und Entwicklung und gute Ausbildung - wie wir besser Zusammenarbeiten ist für uns sehr wichtig", betonte wiederum Siemens-Österreich-Chefin und IV-Vizepräsidentin Patricia Neumann. Für Siemens handle es sich um einen der wichtigsten Standorte überhaupt.

Den immensen Grad der technischen Ausbildung strich auch Herlitschka besonders hervor. Die Ausbildung bringe "exzellente Leute im Software- und weiteren Bereichen" hervor. Indien gilt schon seit längeren als IT- und Softwarehochburg.

Knill, auch seine Firma ist am Subkontinent tätig, betonte außerdem, dass das Wachstum in allen Bereichen stattfinde. Eine Vielzahl heimischer Unternehmen sei in Indien tätig, von dort auch könne auch der afrikanische Markt gut bearbeitet werden. Die Chancen für Austro-Betriebe lägen im Besondern im Greentech-Bereich, da sei man auch ganz vorne dabei. Auch in Energie- Infrastruktur und Digitalbereichen seien Unternehmen aus der Alpenrepublik gefragt.

