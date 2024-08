Auswärtiges Amt: Alle Deutschen sollen dringend aus Libanon ausreisen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Auswärtige Amt hat alle Deutschen im Libanon angesichts einer möglicherweise bevorstehenden Eskalation der Lage dringlich zur Ausreise aus dem Land aufgefordert. "Wir haben seit Oktober 2023 eine Reisewarnung und eine Ausreiseaufforderung für Libanon", sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Sebastian Fischer, bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Ich appelliere hier an alle Deutschen, die sich jetzt noch im Libanon aufhalten, die derzeit noch bestehenden Möglichkeiten zur Ausreise aus dem Libanon zu nutzen und dies jetzt dringlich auch zu tun."

Der Krisenstab für die Region, aber auch im Speziellen für Libanon, sei am Freitag zusammengetreten und trete auch am Montag wieder zusammen. "Insofern machen wir uns da sehr große Sorgen um die Lage der Deutschen vor Ort und bereiten vor, was vorzubereiten ist", sagte Fischer. Jegliche Operationen, die zu einer Evakuierung notwendig werden sollten, wären "viel komplexer und schwieriger" als bei der Evakuierungsaktion im Libanonkrieg 2006.

Unterdessen rief die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann Iran dazu auf, zu einer Deeskalation in der Region beizutragen. "Die fortgesetzten Angriffe der Hisbollah und anderer Akteure sind inakzeptabel. Sie müssen aufhören", sagte sie bei derselben Pressekonferenz. Es gelte, eine Eskalation und einen regionalen Flächenbrand zu vermeiden. "Alle Akteure sind aufgerufen, ihren Einfluss auf ihre Verbündeten in der Region zu nutzen", sagte Hoffmann. "Das gilt insbesondere für Iran."

July 29, 2024 07:55 ET (11:55 GMT)