|
01.05.2026 06:31:29
Automatic Data Processing: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Automatic Data Processing hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Automatic Data Processing ein EPS von 3,06 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,94 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 5,55 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!