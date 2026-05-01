Automatic Data Processing: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Automatic Data Processing hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Automatic Data Processing ein EPS von 3,06 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,94 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 5,55 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at