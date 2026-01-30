Automatic Data Processing legte Quartalsergebnis vor

Automatic Data Processing präsentierte am 28.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 627,53 ARS, nach 391,43 ARS im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 7 701,72 Milliarden ARS gegenüber 5 045,18 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at