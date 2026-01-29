Automatic Data Processing: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Automatic Data Processing hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,62 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,35 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 5,36 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,05 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at