HOLON Aktie
WKN: A0D8GF / ISIN: JP3853250003
|
13.11.2025 07:45:00
Autonomes Shuttle Holon urban erhält Zulassung zum Testbetrieb in Deutschland
Das autonome Shuttle Holon urban hat die Zulassung vom KBA erhalten, um deutschlandweit erprobt zu werden. In Hamburg sollen insgesamt 20 eingesetzt werden. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
