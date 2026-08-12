AUTOSERVER: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

AUTOSERVER hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 56,27 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 47,06 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat AUTOSERVER mit einem Umsatz von insgesamt 1,80 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at