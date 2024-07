Avid Bioservices legte Quartalsergebnis vor

Avid Bioservices präsentierte in der am 02.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2024 endete.

Avid Bioservices vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,94 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 43,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,8 Millionen USD in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 139,91 Millionen USD – eine Minderung um 6,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 149,27 Millionen USD eingefahren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 0,318 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 139,09 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at