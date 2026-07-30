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30.07.2026 06:31:29
Avis Budget Group legte Quartalsergebnis vor
Avis Budget Group hat am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 3,00 Milliarden USD, gegenüber 3,04 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,35 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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