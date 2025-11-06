Avista gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Avista gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,160 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 2,2 Millionen USD, gegenüber 4,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 46,28 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at