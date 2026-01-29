Avnet legte Quartalsergebnis vor

Avnet hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 USD gegenüber 0,990 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,32 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,66 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at