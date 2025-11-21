Awilco LNG ASA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Awilco LNG ASA hat am 19.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Awilco LNG ASA 124,8 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 128,8 Millionen NOK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at