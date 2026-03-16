AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
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16.03.2026 14:44:00
AWS S3: Account Regional Namespaces machen Bucketsquatting den Garaus
Amazon S3 erlaubt jetzt kontogebundene Bucket-Namen. Das beendet Bucketsquatting bei neuen Buckets und vereinfacht die Namensvergabe in Multi-Account-Setups.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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