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AWS Holdings Aktie

AWS Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000

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16.03.2026 14:44:00

AWS S3: Account Regional Namespaces machen Bucketsquatting den Garaus

Amazon S3 erlaubt jetzt kontogebundene Bucket-Namen. Das beendet Bucketsquatting bei neuen Buckets und vereinfacht die Namensvergabe in Multi-Account-Setups.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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