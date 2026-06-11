AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
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11.06.2026 06:00:06
KKR launches $10bn data centre group led by former AWS chief
Helix Digital Infrastructure is latest investor-led effort to combine computing capacity with power supplyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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