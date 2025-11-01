AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
|
01.11.2025 12:37:00
AWS treibt Wachstum bei Amazon
Auf die Cloud-Sparte von Amazon greifen Dutzende große und kleine Unternehmen zu. Sie wuchs zuletzt so schnell wie seit Jahren nicht mehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
31.10.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
31.10.25
|Gewinne in New York: S&P 500 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
31.10.25