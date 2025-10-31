AxoGen: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

AxoGen hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 USD, nach -0,040 USD im Vorjahresvergleich.

AxoGen hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 60,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 48,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

