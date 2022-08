Axway ist Leader im aktuellen API Management-Report von Forrester

Axway, ein führender Anbieter von API-Management- und Integrationssoftware, ist im aktuellen Forrester Wave-Report "API Management Solutions, Q3 2022", als Leader positioniert worden.

Axway war eines von 15 ausgewählten Unternehmen, die von Forrester zur Teilnahme an der diesjährigen Forrester Wave-Evaluation "The Forrester Wave: API Management Solutions, Q3 2022” für eingeladen wurden. In dieser Bewertung seiner Amplify API Management-Plattform erzielte Axway die höchstmögliche Punktzahl für mehrere Bewertungskriterien, darunter erweiterte Richtlinien und Tools, Analysen und Berichte, Produktvision und Marktansatz.

Der Bericht stellt fest: "API-Design und -Veröffentlichung sind stark, mit Unterstützung für GraphQL, mehrere asynchrone Protokolle, AsyncAPI und Proxy zahlreicher Backend-Protokolle mit REST. Sie bietet eine ausgeprägte Unterstützung für API-Erkennung, Verbraucher-Onboarding und Analyseerfassung von Third-Party-Gateways, gepaart mit guten Dashboards und Berichten."

"Wir fühlen uns geehrt, dass unsere Kunden ihre positiven Erfahrungen mit Axway teilen konnten, welche uns wiederum so gute Noten in den Bewertungen der Analysten einbrachten", sagt Vince Padua, Chief Technology and Innovation Officer bei Axway. "Wir sind der Meinung, dass dies eine Bestätigung unserer Vision einer offenen Plattform und unseres Fokus darauf ist, Unternehmen dabei zu helfen, ihre APIs mit der richtigen Strategie weiter auszubauen."

"Mit der Plattform Amplify können Organisationen APIs über mehrere Gateways, Anbieter und Umgebungen hinweg entdecken, verwenden und steuern, was die Einführung und Verwendung von APIs vereinfacht. Aber es reicht nicht aus, eine branchenführende API-Management-Lösung anzubieten", fügt Padua hinzu. "Ebenso wesentlich ist es, unsere Kunden bei der Entwicklung einer API-Management-Strategie, die die besten Ergebnisse aus den Investitionen eines Unternehmens erzielt, zu begleiten."

Mit Amplify – und mit fachkundiger Anleitung von Axway – generiert das führende forschungsorientierte Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim Mehrwert durch API-gestützte digitale Lösungen in der Cloud.

"Unsere Partnerschaft mit Axway bedeutet, dass wir nicht mehr Tausende von separaten Schnittstellen ohne Flexibilität oder Wiederverwendbarkeit erstellen, verwalten und warten müssen. Wir haben bereits wichtige Initiativen in unseren Geschäftsbereichen Humanpharmazeutika und Tiergesundheit umgesetzt, um wichtige Geschäftsfunktionen als API-Produkte neu zu gestalten. Diese API-Produkte beschleunigen unsere digitale Transformation", sagte Jon Nyholt, Head of IT EDS Architecture.

"Wir arbeiten weiterhin eng mit Axway Catalysts zusammen, um unseren Ansatz für das API-Management zu verfeinern – und wir sind zuversichtlich, dass wir Fähigkeiten aufbauen, die es uns ermöglichen werden, einen Schritt voraus zu sein. Wir erkennen mit Hilfe von Axway Catalysts, dass wir uns auf die Umsetzung jenseits der Technologie konzentrieren müssen", sagt Siddharth Dixit, Leiter der IT-EDS-Daten- und Anwendungsintegration.

Dem Report zufolge "loben Referenzkunden Catalysts, wobei einer den Service als ‚absolutes Muss‘ bezeichnet. Kunden schätzen außerdem Axways Fokus auf den Kundenerfolg und die Skalierbarkeit des Produkts."

Die Commerzbank ist eine führende deutsche Privat- und Firmenkundenbank mit internationaler Präsenz. Angetrieben von Amplify sind sie nun in der Lage, neue Geschäftsmodelle zu schaffen, die innovative Fintech-Partnerschaften ermöglichen.

"Axway hat uns dabei sehr unterstützt – nicht nur beim Betrieb einer API-Plattform, sondern auch bei der Erhöhung unserer Sichtbarkeit für potenzielle Partner im digitalen Markt", sagt Christoph Berentzen, Head of API & Open Banking bei der Commerzbank.

Der vollständige aktuelle Forrester Wave-Report steht unter folgendem Link zur Verfügung: hier.

Über Axway

