AZUMA HOUSE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

AZUMA HOUSE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AZUMA HOUSE die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 40,24 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 18,48 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AZUMA HOUSE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,68 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 99,06 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 90,30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,09 Milliarden JPY – eine Minderung um 7,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14,16 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at