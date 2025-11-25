Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
25.11.2025 10:54:00
Azure HorizonDB: Microsofts neue PostgreSQL-Datenbank
Mit Azure HorizonDB bringt Microsoft eine cloud-native PostgreSQL-Datenbank mit bis zu 3072 vCores, VS Code Extensions und integrierten KI-Funktionen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten
|
24.11.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.11.25
|Längste Verlustserie seit Jahren: Warum die Microsoft-Aktie unter Druck gerät (finanzen.at)
|
24.11.25
|Montagshandel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Mittag fester (finanzen.at)
|
24.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.11.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)