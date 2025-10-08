AZZ Aktie
WKN: 863132 / ISIN: US0024741045
|
08.10.2025 23:08:30
AZZ Incorporated Q2 Profit Rises
(RTTNews) - AZZ incorporated (AZZ) released earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $89.34 million, or $2.95 per share. This compares with $35.41 million, or $1.18 per share, last year.
Excluding items, AZZ incorporated reported adjusted earnings of $46.92 million or $1.55 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.0% to $417.27 million from $409.01 million last year.
AZZ incorporated earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $89.34 Mln. vs. $35.41 Mln. last year. -EPS: $2.95 vs. $1.18 last year. -Revenue: $417.27 Mln vs. $409.01 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $5.75 - $6.25 Full year revenue guidance: $1.625 - $1.725 BLN
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
