30.07.2026 10:29:40

BA-Stellenindex stagniert im Juli

DOW JONES--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im Juli stabil geblieben. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stagnierte bei 103 Zählern, wie die Bundesagentur mitteilte. Er lag damit 4 Punkte über seinem Vorjahreswert. Insgesamt bewegt sich der BA-X seit über einem Jahr um den Jahresdurchschnitt von 2015, der als Referenzwert festgelegt wurde.

Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2026 04:29 ET (08:29 GMT)

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