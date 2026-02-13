Baba Arts präsentierte Quartalsergebnisse

Baba Arts äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 26,6 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 147,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at