24.06.2026 11:05:38

Bahn: Technischer Tausch löste Betriebsstillstand aus

BERLIN (dpa-AFX) - Ursache für den bundesweiten Ausfall im Schienenverkehr in der Nacht war aus Sicht der Deutschen Bahn der planmäßige Tausch einer technischen Komponente beim Zugfunksystem GSM-R. "Wie es dadurch genau zu der Störung kam, analysieren wir nun mit höchster Priorität", teilte der Chef der für die Infrastruktur zuständigen DB InfraGo, Philipp Nagl, mit. Weitere Details, etwa zur Art der technischen Komponente, wurden zunächst nicht bekannt.

"Wir entschuldigen uns in aller Form bei unseren Kundinnen und Kunden für die Einschränkungen", betonte Nagl.

Die deutschlandweite Störung des digitalen Bahnfunksystems GSM-R hatte bei der Bahn am späten Dienstagabend zu rund zwei Stunden Stillstand geführt. Es waren etliche Reisende betroffen. Gegen 0.30 Uhr fuhren die ersten Züge wieder. Danach lief der Verkehr am frühen Morgen nach Angaben der Bahn Schritt für Schritt wieder an./maa/DP/nas

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