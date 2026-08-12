Bakkt legte Quartalsergebnis vor

Bakkt lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,94 USD. Im Vorjahresviertel hatte Bakkt -2,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 70,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 577,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 170,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at