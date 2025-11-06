Ball: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ball hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,650 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ball im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,37 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at