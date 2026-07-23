Sygnum Aktie
WKN DE: SYGN21 / ISIN: NET000SYGN21
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23.07.2026 08:01:52
BancaStato steigt mit Sygnum in den Kryptohandel ein
Die Tessiner Kantonalbank BancaStato erweitert ihr Angebot um Kryptowährungen. Kundinnen und Kunden können künftig Bitcoin und weitere digitale Vermögenswerte direkt über das bestehende E- und Mobile-Banking handeln. Für die Infrastruktur setzt die Bank auf Sygnum und Avaloq.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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