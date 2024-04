Banco Popular startet neue Kampagne "We Follow Your Rhythm" und führt Audio-Branding ein

Puerto Rico ist eine anerkannte globale Plattform für musikalische Talente und sein kultureller Reichtum wird durch eine Vielzahl von Rhythmen und Genres repräsentiert. Davon inspiriert, kündigte Banco Popular eine neue Kampagne mit dem Titel "We Follow Your Rhythm" an. Die Bank verwendet den Vergleich mit der Musik, um die Vielfalt der Kunden, das breite Spektrum ihrer Bankpräferenzen und die Art und Weise zu erfassen, wie Popular so ein Banking ermöglicht.

Tommy Torres (Photo: Business Wire)

"In den letzten 130 Jahren hat sich Popular mit kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen weiterentwickelt, um sicherzustellen, dass seine Dienstleistungen auf optimale und effiziente Weise erfolgen. Wir haben uns immer am Tempo unserer Kunden orientiert, ihre Präferenzen verstanden und unser Angebot laufend angepasst, um ihrem Bedarf gerecht zu werden, damit sie ihre Transaktionen auf agile und einfache Weise durchführen können", sagte Ignacio Álvarez, Präsident und CEO von Popular.

"We Follow Your Rhythm" positioniert Popular als Bank, die eine breite Palette von Finanzdienstleistungen über digitale und traditionelle Kanäle anbietet. "Wir möchten unsere Verbraucherfreundlichkeit und Zugänglichkeit hervorheben, die uns dabei helfen, die Zukunft zu gestalten und gleichzeitig verschiedene Generationen von Kunden zu bedienen. Wir möchten auch eine modernere Marke repräsentieren, die zu unserem traditionellen lokalen Ansehen ebenso beiträgt wie zu unserer weiteren Entwicklung", sagte Denise Draper, Bereichsleiter Marketing bei Popular.

Die Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit RosadoToledo& entwickelt und vom Produktionshaus Metrópolis aufgezeichnet. Es sind Mitarbeiter und lokale Musiker beteiligt, darunter Maestro Ángel "Cucco" Peña für die Komposition und das Arrangement. Dazu gehören auch Studierende der Musikprogramme der Banco Popular Foundation und des Arturo Somohano Philharmonic Orchestra. Die digitalen Elemente der Kampagne wurden in Zusammenarbeit mit Contáctica erstellt.

"Im Mittelpunkt dieser Kampagne steht unser neuer Gesellschaftszweck: den Menschen in den Mittelpunkt des Fortschritts zu stellen. Wir nutzen Musik auch, um eine Verbindung zu unseren Kunden aufzunehmen und ihrer individuellen Weise des Bankings eine persönliche Note zu verleihen", fügte Patricia Vigoreaux, Group Vice President Marketing bei Popular, hinzu.

Ein individuell komponiertes Audio-Branding des puertoricanischen Singer-Songwriters Tommy Torres hilft dem Publikum, sich durch Klang mit Popular zu verbinden.

"Bei der Modernisierung der Marke Popular wollten wir mit den Menschen durch einen Klang in Kontakt treten, der uns charakterisiert. Wir danken Tommy Torres für seine Teilnahme an diesem Projekt", sagte Eduardo Negrón, Executive Vice President und Manager der Verwaltungsgruppe von Popular.

"Tommy hat einen Sound geschaffen, der leicht erkennbar ist, unsere Wurzeln und Kultur identifiziert, alle von uns bedienten Märkte anspricht (Puerto Rico, die USA und die Jungferninseln) und den Kunden mit dem Wesen unserer Marke verbindet", fügte Negrón hinzu.

Die Kampagne und das Audio-Branding starten am 18. April und werden im Fernsehen, in Printmedien und online zu sehen sein.

