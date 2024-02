Bancolombia: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bancolombia hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.02.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2023 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1505,37 COP, nach 1707,89 COP im Vorjahresvergleich.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 1299,60 COP sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 6 917,43 Milliarden COP gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6359,70 COP beziffert. Im Vorjahr hatten 3769,26 COP je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 47 076,71 Milliarden COP gegenüber 33 440,22 Milliarden COP im Vorjahr ausgewiesen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 6044,29 COP belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 27 925,07 Milliarden COP gerechnet.

