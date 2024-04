Bank Austria erhält Doppelführung: Zadrazil Country Manager, Vlaho CEO

Der bisherige alleinige CEO Robert Zadrazil wird Country Manager in Österreich und Ivan Vlaho, ehemaliger CEO der Zagrebacka Banka, wird neuer CEO. Das teilte die Bank Austria am Dienstagnachmittag mit. Wirksam wird dies mit 1. Mai 2024. Begründet wird der Schritt mit den zahlreichen Aufgaben da sich Österreich zunehmend zum Key Player in den CEE-Märkten der UniCredit entwickle.

"Als Country Manager Austria wird Robert Zadrazil die UniCredit in Österreich vertreten. Er wird für die wichtige Kommunikation mit allen relevanten Stakeholdern und Institutionen verantwortlich sein. Zadrazil wird im Kundenbeziehungsmanagement eine zentrale Rolle einnehmen und Beziehungen und Kooperationen mit wichtigen Bestands- und Neukunden, insbesondere im Firmenkunden- und Private Banking-Segment, fortführen", so die Tochter der italienischen UniCredit.

Ivan Vlaho, der zuletzt CEO der UniCredit Zagrebacka Banka war, wird diese Position zusätzlich zu seiner Rolle als stellvertretender Leiter der Region CEE übernehmen. Seine Nachfolge tritt Dalibor Cubela an, der derzeit stv. CEO in Bulgarien ist. Vlaho werde eng mit Zadrazil zusammenarbeiten, so das Finanzinstitut.

stf

APA