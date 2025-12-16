16.12.2025 14:44:45

Bank of England set to cut rates but remain cautious on further easing

Read the Monetary Policy Radar preview of the Bank of England’s meeting on ThursdayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Wichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen stabil erwartet -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street dürfte wenig bewegt starten. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

