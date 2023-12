Bank of Montreal mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bank of Montreal präsentierte in der am 01.12.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2023 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,81 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,04 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,95 Prozent auf 8,22 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,91 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 2,87 CAD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 8,26 Milliarden CAD erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 11,73 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Bank of Montreal 13,23 CAD je Aktie verdient.

Der Jahresumsatz wurde auf 31,44 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 27,22 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 11,84 CAD und einen Umsatz von 31,60 Milliarden CAD beziffert.

Redaktion finanzen.at