Bank of N T Butterfield Son: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bank of N T Butterfield Son stellte am 22.10.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bank of N T Butterfield Son 1,00 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Bank of N T Butterfield Son im vergangenen Quartal 206,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank of N T Butterfield Son 189,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at