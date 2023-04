Bankaktien stehen in dieser Quartalssaison vor einem Härtetest

Im Rahmen der Quartalssaison der US-Banken wird die Branche ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2023 vorlegen. Sie beginnt am Freitag, den 14. April, wenn eine Reihe der größten Banken Bericht erstatten wird. Weitere Ergebnisse werden in der Woche ab dem 17. April veröffentlicht, wenn sich der Fokus auf kleinere Regionalbanken richtet.



Nachstehend finden Sie eine Tabelle mit den Daten der großen US-Banken sowie einiger kleinerer Kreditgeber, die in den letzten Wochen im Mittelpunkt des Interesses standen:



US Bank Datum Quartalszahlen First Republic Bank* Apr-13 JPMorgan Apr-14 Citigroup Apr-14 Wells Fargo* Apr-14 PNC Financial Apr-14 Charles Schwab Apr-17 M&T Bank Apr-17 Goldman Sachs Apr-18 Bank of America* Apr-18 Bank of NY Mellon Apr-18 Morgan Stanley Apr-19 US Bancorp Apr-19 Fifth Third Apr-20 KeyBank Apr-20 Regions Financial Apr-21 (*noch nicht bestätigt)



Vorschau Quartalszahlen US-Banken Q1 2023

Für die US-Banken ist dies eine entscheidende Quartalssaison. Sie haben die Aufgabe, das Vertrauen wiederherzustellen, das durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im März erschüttert wurde. Dies weckt schmerzhafte Erinnerungen an den Finanzcrash von 2008, der sich schnell über den Atlantik ausbreitete und dazu führte, dass die angeschlagene Credit Suisse von der UBS gerettet wurde.



Jamie Dimon, der Chef von JPMorgan und der einzige CEO unter den Großbanken, der den Finanzcrash von 2008 überlebt hat, warnte erst diese Woche, dass die US-Bankenkrise "noch nicht vorbei" sei und dass es "noch jahrelang Auswirkungen geben wird". JPMorgan war als größte US-Bank federführend bei der Rettung von First Republic im vergangenen Monat, als eine Gruppe großer Kreditgeber Einlagen in Höhe von 30 Mrd. USD in den kleineren regionalen Kreditgeber pumpte, nachdem dieser nach einem Ansturm von Abhebungen Liquiditätsprobleme hatte.



Diese Unsicherheit hat es den Banken schwer gemacht, sich zu erholen. Kleinere Kreditgeber, die als anfälliger gelten, waren am stärksten betroffen: Der SDPR S&P Regional Banking ETF ist seit Anfang März um 32 % gefallen und liegt derzeit auf dem niedrigsten Stand seit November 2020! Größere Banken, die als finanziell sicherer gelten, haben sich als widerstandsfähiger erwiesen, sind aber nicht immun gegen die Situation. Der Dow Jones US Bank Index - der zu über 68 % auf vier der größten Banken entfällt - hat seit Anfang März 21 % verloren.



Die Angst vor einer Ansteckung lässt vorerst nach, aber Trader und Anleger sind immer noch verängstigt, wenn sie hören, dass ein weiterer Dominostein gefallen ist, und die Notwendigkeit, die im Bankensystem entstandenen Risse zu reparieren, hat die Aussichten für Bankaktien immer noch dramatisch verändert, selbst wenn wir Glück haben und keine weiteren massiven Zusammenbrüche erleben.



Die Risiken einer Rezession haben zugenommen, auch weil die Krise voraussichtlich zu einer Verschärfung der Kreditbedingungen führen wird, die es Verbrauchern und Unternehmen erschweren wird, Darlehen und andere Kredite aufzunehmen. Die Banken werden dazu angehalten sein, konservativ zu handeln und ein besseres Gleichgewicht zwischen Krediten und Einlagen zu gewährleisten. Eine eingeschränkte Verfügbarkeit von Finanzmitteln bedeutet, dass die Kunden ihre Einlagen stärker aufbrauchen werden, was die Lage noch verschlimmern und sie zwingen könnte, ihre Ausgaben und Investitionen zu kürzen.



Dies könnte zu einer Zeit geschehen, in der der Ansturm von Abhebungen aus den Banken in Geldmarktfonds, wo die Einlagen aufgrund der überragenden Rendite ein Allzeithoch erreicht haben, die Banken zwingen könnte, die Zinssätze für ihre Sparkonten attraktiver und damit teurer zu gestalten, um sicherzustellen, dass sie Kapital anziehen, anstatt es zu verlieren. Den jüngsten Daten der US-Notenbank zufolge sind die Gesamteinlagen bei US-Geschäftsbanken neun Wochen in Folge zurückgegangen.



Auch die Zinserhöhungen dürften ihren Höhepunkt früher erreichen als bisher erwartet. Die Fed hofft nun, dass die restriktiveren Kreditbedingungen dazu beitragen werden, die Inflation zu senken und den Druck von der Zentralbank zu nehmen, die Zinsen weiter anzuheben. Die anhaltend hohe Inflation und die Schwierigkeiten, die eine weitere Anhebung der Zinssätze mit sich bringt, könnten die Zinssätze jedoch noch länger auf einem hohen Niveau halten, obwohl die Märkte derzeit mehrere Zinssenkungen vor Jahresende einpreisen!



Die Anfälligkeit der Branche birgt nun auch die Gefahr, dass strengere Vorschriften erlassen werden, um zu verhindern, dass sich etwas Ähnliches wiederholt, was die Kosten in die Höhe treiben und die Fähigkeit der Banken, Geld zu verdienen, einschränken würde. Im Moment stehen die kleinen und mittleren Banken im Fadenkreuz, da sie nicht so stark reguliert oder gestresst werden wie die größeren Banken, obwohl sie gemeinsam den Großteil der Kredite vergeben, die die US-Wirtschaft antreiben.

Bankaktien: Worauf Sie im 1. Quartal 2023 besonders achten sollten

Hier sind einige der Bereiche, die die Märkte besonders interessieren werden...

Einlagen und Bilanzstärke

Die Regionalbanken sahen sich nach den ersten Bankenzusammenbrüchen seit dem letzten Finanzcrash mit einem Ansturm von Abhebungen konfrontiert, und die Märkte sind gespannt darauf, ob sie weiterhin Abflüsse von Einlagen zu verzeichnen haben oder ob es Anzeichen für eine Stabilisierung der Lage gibt.



Wo sind also all diese Einlagen geblieben? Es gab Berichte, dass die größten Banken einen Zustrom von Einlagen verzeichneten, da die Kunden ihr Geld in finanziell sicherere Institute verlagerten, aber es wird interessant sein zu sehen, wie viel sie anzogen, wenn man bedenkt, dass große Summen in alternative Anlagen flossen.



Letztlich wird diese Quartalssaison den Märkten zeigen, wie stark oder fragil die Bilanzen der einzelnen Banken nach den turbulenten Ereignissen des letzten Monats sind. Diejenigen, die betont haben, dass sie jedem Sturm standhalten können, haben die Märkte bisher nicht überzeugen können. Die Einlagen und die Fähigkeit, Abhebungen in großem Umfang zu verkraften, werden im Mittelpunkt des Interesses stehen.

Rückstellungen für Kreditausfälle

Die Banken haben bereits Rückstellungen gebildet, um für den Fall eines Anstiegs der Kreditausfälle gewappnet zu sein, und die jüngsten Turbulenzen im System werden sie nur dazu ermutigen, ihre Reserven noch schneller aufzustocken, jetzt, da wieder von einer Rezession die Rede ist, und aufgrund der verschärften Kreditbedingungen und einer konservativeren Haltung.



JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley und Goldman Sachs werden voraussichtlich im ersten Quartal zusammen 6,8 Mrd. USD zurückstellen, gegenüber nur 2,8 Mrd. USD im Vorjahr. Es wird erwartet, dass die Rückstellungen im Jahr 2023 weiter ansteigen werden, was die Gewinne belasten wird.

Risiken bei gewerblichen Immobilien

Es wurde viel über die Risiken gesprochen, die der Gewerbeimmobilienmarkt für den Bankensektor darstellt. Die Aussichten für viele Teile des Sektors sind nach wie vor herausfordernd. Die Nachfrage nach Büroräumen wird durch die Verlagerung auf hybride Arbeitsformen und Telearbeit auf die Probe gestellt. Die Nachfrage nach Ladenflächen wird durch die Verlagerung von Unternehmen ins Internet konfrontiert, und selbst der Boom bei Lagerhallen lässt nach. Dies und die allgemeine Wirtschaftslage stellen die Bewertungen von Immobilien auf die Probe.



Vor diesem Hintergrund wird befürchtet, dass Vermieter und Unternehmen in den kommenden Jahren Schwierigkeiten haben werden, ihre Kredite für Gewerbeimmobilien zu refinanzieren. Die höheren Zinssätze werden die Kosten in einer Zeit verteuern, in der die Mieteinnahmen unter Druck stehen und die Banken ihre Kreditvergabe einschränken werden. Die Tatsache, dass rund 68 % aller Gewerbeimmobilienkredite von kleineren Regionalbanken und nicht von größeren Banken gehalten werden, verschärft die Situation noch. Letztlich wird es wohl schwieriger und teurer werden. Damit steigt das Risiko von Zahlungsausfällen und einer Krise in diesem Sektor, die die gesamte Wirtschaft in Mitleidenschaft ziehen könnte.

Konsens über die Ergebnisse der US-Banken

Die meisten großen US-Banken werden ab 2023 mit günstigeren Referenzwerten verglichen werden, auch wenn dies nicht allen von ihnen helfen wird.



Die Konsenszahlen von Bloomberg zeigen, dass die Branche weiterhin eine unterschiedliche Entwicklung aufweisen wird. JPMorgan und Wells Fargo werden einen Gewinnsprung verzeichnen, während die Gewinne von Morgan Stanley und Goldman Sachs aufgrund der schwierigen Bedingungen für ihre Investment-Management-Sparten unter Druck geraten dürften.





Es wird erwartet, dass alle diese großen Banken nach dem Gewinnrückgang im Jahr 2022 im Gesamtjahr 2023 ein Gewinnwachstum erzielen werden, mit Ausnahme der Citigroup, die mit den Kosten ihrer Umstrukturierungsmaßnahmen zu kämpfen hat, von denen sie sich längerfristig Verbesserungen erhofft. Derzeit sind die Risiken für den Ausblick und die Schätzungen für den Rest des Jahres eher rückläufig.

Wie kann man Bankaktien handeln?



