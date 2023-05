Barrick Gold Aktienanalyse: Goldaktien wieder im Höhenflug? Aktuelle Analysen des Mining-Giganten





Barrick Gold ist eines der größten Bergbauunternehmen der Welt mit Hauptsitz in Toronto, Kanada und wurde 1983 von Peter Munk gegründet. Das Unternehmen hat Bergbauprojekte in Nordamerika, Südamerika, Afrika, Australien und der Pazifikregion und damit eine beeindruckende Wachstumsgeschichte.





Die Gold- und Kupferproduktion ermöglichte es, eine weltweite Präsenz auszubauen. Barrick Gold betreibt einige der größten Goldminen der Welt, darunter die Mine Cortez in Nevada, USA und die Mine Veladero in Argentinien. Das Unternehmen ist auch an Joint Ventures beteiligt, wie beispielsweise der Porgera-Mine in Papua-Neuguinea.





Trotz der negativen Auswirkungen auf die Energiebilanz und den Wassereinsatz bei der Schürfung hat Barrick Gold sich dem Grundsatz der Nachhaltigkeit verschrieben und ist bestrebt, die Umweltauswirkungen seiner Aktivitäten zu minimieren und die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter zu gewährleisten. Zudem hat sich das Unternehmen verpflichtet, positiv zur Gemeinschaft und zur sozialen Entwicklung in den Gebieten beizutragen, in denen es tätig ist. Gerade in Afrika ist dies ein großes Thema, welches wir mit Blick auf einige Produktionsstätten im Video ebenfalls reflektieren.





In den letzten Jahren hat Barrick Gold eine Umstrukturierung vorgenommen, um seine Geschäftstätigkeit zu optimieren und seine Bilanz zu stärken. Das Unternehmen hat sich auf die Verbesserung seiner Kernaktivitäten konzentriert und nichtstrategische Vermögenswerte verkauft, um seine finanzielle Flexibilität zu erhöhen. 2006 erwarb Barrick Gold zudem die Mehrheit der Anteile am kanadischen Konkurrenten Placer Dome und überholte den US-amerikanischen Konkurrenten Newmont Mining Corporation. Bei der Marktkapitalisierung liefern sich beide Unternehmen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In der Aktienperformance liegt Barrick Gold momentan deutlich vor dem Konkurrenten aus den USA.





Die Aktien sind übrigens im Aktienindex S&P/TSX 60 an der Toronto Stock Exchange gelistet und stellt dort die größte Position im wichtigsten Branchen-Index, dem NYSE Arca Gold BUGS Index dar. An der NYSE ist das Kürzel sehr eindeutig und lautet GOLD.





Mit einer Jahresförderung von rund 7 Millionen Unzen bzw. etwa 200 Tonnen Gold ist das Unternehmen weiter auf Wachstumskurs und überraschte mit den aktuellen Quartalszahlen. Wir blicken im Detail darauf und bewerten das Chartbild der Aktie mit dem Freestoxx-Tool.





