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17.08.2026 06:31:29
BASE präsentierte Quartalsergebnisse
BASE hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 48,94 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 50,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat BASE 5,49 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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