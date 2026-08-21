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Geändert am: 21.08.2026 07:50:18

Börsen in Fernost uneinheitlich

Die asiatischen Märkte sind sich am Freitag nicht ganz einig.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigte sich am Donnerstag eine Spur tiefer.

Der ATX notierte kurz nach der Eröffnung etwas höher, pendelte bis zum frühen Nachmittag aber in einer engeren Range um die Nulllinie. Anschließend ging es jedoch bergab, sodass der Leitindex letztlich ein Minus von 0,39 Prozent auf 6.567,24 Punkte verzeichnete.

Nach drei Verlusttagen in Folge zeichnete sich an der Wiener Börse auch am Donnerstag keine Trendwende ab. Einmal mehr boten steigende Ölpreise und Anleihenrenditen ein ungünstiges Umfeld für Aktien.

In Asien präsentierten sich die Indizes in Japan und Südkorea in der Früh immerhin deutlich erholt. Für etwas Unterstützung sorgte ein Rückgang der Anleiherenditen, was bereits den US-Börsen geholfen hatte. So hatte das US-Finanzministerium angekündigt, Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen.

Unternehmensseitig standen in Wien die Zahlen der UNIQA, SBO und Mayr-Melnhof auf der Agenda.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag abwärts.

Der DAX eröffnete die Sitzung etwas tiefer und verlor im Verlauf weiter an Boden. Dabei rutschte das Barometer gar unter die wichtige Marke von 26.000 Punkten. Schlussendlich war an der Kurstafel in Frankfurt ein Verlust von 0,42 Prozent auf 25.983,04 Zählern abzulesen.

Der DAX hat am Donnerstag seine Verluste ausgeweitet. Sein jüngstes Rekordhoch hatte der DAX in der Vorwoche bei 26.573 Punkten erreicht. Seither fehlen Impulse. Gestiegene Renditen an den Anleihemärkten und steigende Ölpreise wegen des Iran-Kriegs belasten die Stimmung. Vor dem Hintergrund fehlender Erfolge bei den Verhandlungen mit Teheran drohte US-Präsident Donald Trump dem Iran mit einem beispiellosen "Wirtschaftskrieg".

"Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt und eine freie Seefahrt in der Straße von Hormus eher Wunschdenken als Realität", hieß es in einer Einschätzung der Landesbank Helaba. "Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass sich die Energiepreise auf einem erhöhten Niveau festgesetzt haben."

WALL STREET

An den US-Börsen dominierten am Donnerstag die Bären.

Der Dow Jones beendete die Sitzung 1,32 Prozent tiefer bei 52.759,21 Punkten. Er war anfangs nur leicht schwächer in den Handelstag gegangen und hatte seine Verluste dann im Verlauf deutlich ausgeweitet.
Der NASDAQ Composite schloss mit einem Minus von 1,00 Prozent bei 26.067,17 Punkten. Er hatte bereits zum Start klar nachgegeben und war anschließend ebenfalls noch tiefer in den roten Bereich gerutscht.

Mit Enttäuschung aufgenommene Geschäftszahlen von Walmart zogen am Donnerstag schwächere Aktienkurse an den US-Börsen nach sich.

Hauptthema waren zudem weiterhin die Entwicklungen am US-Anleihemarkt, nachdem das US-Finanzministerium am Mittwoch angekündigt hatte, künftig mehr langlaufende Anleihen zurückzukaufen. Konkret sollen Rückkaufoperationen für Anleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren oder mehr mit Wirkung zum 9. September von derzeit zwei auf mindestens vier Milliarden Dollar pro Operation verdoppelt werden. Der Schritt wurde an der Wall Street als Signal gewertet, dass Finanzminister Scott Bessent über den Ausverkauf bei Anleihen beunruhigt ist.

Im Nahen Osten gab es derweil weiterhin keine Entspannung. "Die USA haben keine Gespräche mit dem Iran geplant, während die Lage in der Straße von Hormus weiter angespannt bleibt, mit eingeschränktem Schiffsverkehr und anhaltenden Meinungsverschiedenheiten über die Bedingungen für eine Wiedereröffnung", hieß es von Sucden Financial. Zudem hat US-Präsident Donald Trump damit gedroht, die USA würden beispiellose wirtschaftliche Maßnahmen gegen den Iran verhängen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich vor dem Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen.

So gibt der Nikkei 225 in Tokio zeitweise um 0,50 Prozent auf 65.887,79 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,11 Prozent tiefer bei 3.899,46 Zählern.

In Hongkong ist unterdessen ein Plus zu erkennen: Für den Hang Seng geht es stellenweise um 0,73 Prozent aufwärts auf 25.887,34 Einheiten.

Die beiden Hauptthemen an den asiatischen Märkten sind weiterhin die Entwicklung am US-Anleihemarkt sowie der Nahost-Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Hinweise auf eine Entspannung am persischen Golf gibt es derzeit keine: "Die USA haben keine Gespräche mit dem Iran geplant, während die Lage in der Straße von Hormus weiter angespannt bleibt, mit eingeschränktem Schiffsverkehr und anhaltenden Meinungsverschiedenheiten über die Bedingungen für eine Wiedereröffnung", hieß es von Sucden Financial. Zudem drohte US-Präsident Donald Trump damit, die USA würden beispiellose wirtschaftliche Maßnahmen gegen den Iran verhängen.

Auf breiter Front sorgen wieder etwas steigende Renditen der Anleihen für Vorsicht. Im Handel ist von Zweifeln am Rückkaufplan des US-Finanzministeriums die Rede, der jüngst für Entspannung bei den Renditen gesorgt hatte. Das laufende Programm - lange Anleihen zurückzukaufen gegen die Ausgabe von kurzen - biete nur eine kurzfristige Lösung. Die Frage sei, ob damit das US-Haushaltsdefizit von über 6 Prozent des BIP und jährliche Zinskosten von rund 1,2 Billionen Dollar wesentlich verringert werden könne, heißt es bei Beobachtern. Die Analysten der Commerzbank merken außerdem an: "Die Kombination aus steigenden Ölpreisen und erneuter Skepsis hinsichtlich der Fähigkeit des Finanzministeriums, die langfristigen Kreditkosten zu begrenzen, belastet US-Staatsanleihen."

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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