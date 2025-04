Baubewilligungen in neuen Gebäuden 2024 um 8,5 Prozent eingebrochen

Im Vorjahr wurden 32.100 Wohnungen in neuen Gebäuden bewilligt, das sind um 8,5 Prozent weniger als 2023. Damit ist die Wohnbautätigkeit in Österreich auf den bisher tiefsten Punkt seit 2010 gefallen, rechnete am Donnerstag die Statistik Austria vor. Es wurden um rund 40.000 bewilligte Wohnungen weniger als im Rekordjahr 2017 registriert. In den kommenden Jahren sei mit einem deutlichen Rückgang neuer Wohnungen zu rechnen, bei gleichzeitig steigender Bevölkerungszahl.

Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas hielt in einer Aussendung vor: 2024 wurde der Bau von 51.473 Wohnungen bewilligt, 32.100 davon in neuen Gebäuden. 44 Prozent der insgesamt zum Bau zugelassenen Wohnungen befinden sich in neuen Wohngebäuden mit drei oder mehr Wohnungen und 18 Prozent in neuen Wohngebäuden mit ein oder zwei Wohnungen. Im Zeitraum 2014 bis 2024 ging die Zahl der baubewilligten Wohnungen in Neuerrichtungen um 37 Prozent zurück.

Wiener Bauherren wohnen oftmals nicht in Wien

Der zweitgrößte Anteil der Baubewilligungen entfällt laut Statistik Austria auf Wohnungen durch An-, Auf- und Umbautätigkeiten in bestehenden Gebäuden (38 Prozent). 2024 wurden österreichweit 19.373 Wohnungen in dieser Kategorie bewilligt, 7.112 davon in Wien.

Die Statistiker machen auf einen interessanten Aspekt aufmerksam: "Während in fast allen österreichischen Bundesländern eine hohe Übereinstimmung zwischen dem Wohnsitz privater Bauverantwortlicher und dem Standort ihres Bauvorhabens besteht, sticht Wien heraus. Im Jahr 2024 wohnten nur 43 Prozent der Bauherrinnen und Bauherren aus Wien auch im gleichen Bundesland, in dem sie ihr Ein- oder Zweifamilienhaus errichten ließen." Zum Vergleich: In den übrigen Bundesländern lag diese Übereinstimmung zwischen 88 Prozent in Salzburg und 99 Prozent in Kärnten und Vorarlberg.

Die meisten Wohnungen in neuen Gebäuden entstehen wenig überraschend in Wien mit über 9.000, gefolgt von Niederösterreich mit gut 5.000 und Oberösterreich mit knapp 5.000.

