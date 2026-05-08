Baupreise im 1. Quartal gestiegen

Die Baupreise in Österreich legen weiter zu. Im ersten Quartal 2026 ist der Baupreisindex für den Hoch- und Tiefbau um 2,2 Prozent zum Vorjahresquartal gestiegen, wie die Statistik Austria am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Vorquartal gab es einen Anstieg um 1,3 Prozent. Das Basisjahr für die Berechnung des Baupreisindex wurde mit dem abgelaufenen Quartal von 2020 auf 2025 umgestellt.

bel/sag

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