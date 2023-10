Bayer-Aktie klettert: Bayer eröffnet neue Zelltherapie-Produktionsanlage in Berkeley

Bayer hat in Berkeley im US-Bundesstaat Kalifornien eine neue Zelltherapie-Produktionsanlage eröffnet.

Die Investition in Höhe von 250 Millionen US-Dollar dient Unternehmensangaben zufolge der Herstellung von Material, das für klinische Studien und die potenzielle Markteinführung von Bemdaneprocel (BRT-DA01) benötigt wird. Die Zelltherapie Bemdaneprocel von der Bayer -Tochter Bluerock Therapeutics wird zurzeit für die Behandlung der Parkinson-Krankheit geprüft.

"Diese neue Anlage stellt sicher, dass unsere Investitionen in Zelltherapien für Patienten auf der ganzen Welt Realität werden können", sagte Stefan Oelrich, Mitglied des Vorstands der Bayer AG und Leiter der Division Pharmaceuticals des Unternehmens. "Zelltherapien stellen eine wichtige Möglichkeit dar, Krankheiten grundlegend anders zu behandeln, indem sie auf die zugrunde liegende Ursache abzielen oder den menschlichen Körper in die Lage versetzen, lebenswichtige Funktionen wiederherzustellen."

Die neue Zelltherapie-Anlage ist Teil der Umgestaltung des Biotechnologiestandorts in Berkeley, in den der DAX-Konzern in den vergangenen fünf Jahren rund 500 Millionen Dollar investiert hat.

Die Bayer-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise 2,58 Prozent auf 44,56 Euro zu.

