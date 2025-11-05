|
06.11.2025 00:40:15
Baylin Technologies Inc. Q3 Sales Decline
(RTTNews) - Baylin Technologies Inc. (BYL.TO) revealed Loss for third quarter of -C$1.10 million
The company's bottom line came in at -C$1.10 million, or -C$0.01 per share. This compares with -C$1.41 million, or -C$0.01 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 19.1% to C$16.75 million from C$20.71 million last year.
Baylin Technologies Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -C$1.10 Mln. vs. -C$1.41 Mln. last year. -EPS: -C$0.01 vs. -C$0.01 last year. -Revenue: C$16.75 Mln vs. C$20.71 Mln last year.
