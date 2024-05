BAYN Europe AB präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BAYN Europe AB präsentierte in der am 02.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Das EPS belief sich auf 0,05 SEK gegenüber -0,010 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1,84 Milliarden SEK gegenüber 1,59 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten hatten einen Gewinn von 0,133 SEK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1,84 Milliarden SEK erwartet.

Redaktion finanzen.at