Bayside Land: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bayside Land hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,76 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayside Land 0,480 ILS je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Bayside Land 313,0 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 50,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 208,4 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,04 ILS ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,19 ILS erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,54 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 909,94 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 823,14 Millionen ILS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at