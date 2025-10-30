Banco Bilbao Aktie
WKN: 876152 / ISIN: US05946K1016
|Drittes Quartal
|
30.10.2025 16:50:40
BBVA-Aktie sinkt: Weniger Gewinn trotz Ertragswachstum
Der Nettogewinn sank um 3,7 Prozent zum Vorjahr auf 2,5 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem von der Bank selbst zusammengestellten Konsens mit 2,55 Milliarden gerechnet.
Die Erträge legten um 4,4 Prozent auf 9,1 Milliarden Euro zu und fielen damit höher aus als von Analysten mit 8,96 Milliarden erwartet.
BBVA kündigte an, das geplante Aktienrückkaufprogramm über 993 Millionen Euro am Freitag zu starten. Ein weiteres Programm soll es geben, sobald die Genehmigung der Europäischen Zentralbank vorliegt.
Die Bank hatte jüngst ihren Versuch aufgegeben, den spanischen Konkurrenten Sabadell zu übernehmen. Die Offerte im Volumen von 16 Milliarden Euro war nicht von ausreichend Aktionären angenommen worden.
Die BBVA-Aktie gibt in Madrid zeitweise 1,34 Prozent auf 17,32 Euro ab.
Von Elena Vardon
DOW JONES
